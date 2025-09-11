Alemania ensaya una situación de emergencia con sirenas y alertas al móvil

A las 11.00 en punto locales (09.00 GMT) los teléfonos móviles comenzaron a emitir un fuerte sonido acompañado de un mensaje de texto sobre fondo rojo intermitente enviado por la Oficina Federal de Protección Civil (BKK), que informaba de que se trata de un simulacro de alerta y de que "no hay peligro" para la población.

El sonido estridente de los teléfonos móviles opacó en muchos casos al de las más de 200 sirenas instaladas en los últimos años en Berlín, que se activaron a la misma hora, pero se oían a un volumen muy diferente según el punto de la ciudad.

Con las ventanas cerradas, o incluso al aire libre, pero con el ruido del tráfico, el sonido de las sirenas, que durante un minuto fue aumentando y disminuyendo en intensidad, fue sólo ligeramente audible.

A las 11.45 hora local (09.45 GMT) las sirenas emitieron un tono continuo de un minuto de duración como señal de fin del simulacro de emergencia.

La responsable del Interior de la ciudad-estado de Berlín, Iris Spranger, hizo un balance positivo del simulacro de emergencia.

"Se oyeron 220 sirenas en el área urbana. Estoy muy contenta de que haya funcionado", declaró Spranger en la cámara regional, citada por los medios.

Con el fin de la Guerra Fría, en muchos lugares de Alemania las sirenas averiadas no se sustituyeron y, en general, fueron desmanteladas, la última de ellas en Berlín en 1993, al no considerarse ya necesarias.

No obstante, el contexto de seguridad ha cambiado, dijo Spranger hace unos días, al aludir al cambio climático y las fuertes tormentas que tiene asociadas, a cortes de electricidad, ciberataques y la actual situación mundial con una guerra de agresión en Europa, la que libra Rusia contra Ucrania.

Las sirenas instaladas en los últimos años se encuentran principalmente en los tejados del centro densamente poblado de la ciudad y en puntos turísticos y constituyen "el medio de alerta más importante cuando uno duerme", subrayó.