Aplazado a mañana el juicio por "falsificación de diploma" al alcalde de Estambul

Estambul, 11 sep (EFE).- La apertura de un juicio por supuesta falsificación de un documento al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y encarcelado desde marzo por acusaciones de corrupción, que iba a celebrarse este jueves, ha sido aplazado a mañana, viernes, informó hoy el diario 'Karar'.