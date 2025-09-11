Aseguradora española Mapfre abrirá 'hubs' tecnológicos en Colombia y Brasil

Estos tres centros operarán bajo un modelo único de operación y desarrollo, una estructura modular y escalable pensada para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.

El enfoque incluye perfiles en arquitectura, desarrolo de producto, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Con la creación de estos centros, Mapfre pretende ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la compañía en cualquiera de los países en los que opera.

La compañía cuenta con equipos especializados en distintas geografías.

Mapfre es la multinacional aseguradora líder en Latinoamérica, según datos de la compañía de 2024, con unas primas de 10.559 millones de dólares y una cuota de mercado del 5,2%.

Está presente en toda América del Sur, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y México.