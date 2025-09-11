Austria recibe a una delegación de talibanes para hablar de la deportación de refugiados

Así lo confirmó en un comunicado el ministerio, después de que el diario vienés Der Standard informara, en base a declaraciones de funcionarios que pidieron el anonimato, que los afganos habían ayudado hoy a identificar a varios solicitantes de asilo recluidos en diversos penitenciarios.

Según la agencia local APA, Interior defendió que las conversaciones y la cooperación entre la administración afgana y la Oficina Federal de Inmigración y Asilo de Austria son necesarias para implementar la deportación de delincuentes a Afganistán.

Sería la primera vez que Kabul brinda este tipo de asistencia a Austria y el segundo contacto bilateral en este contexto, después de que a principios de año un funcionario austríaco viajara a Afganistán para entablar conversaciones con la administración local.

El ministro del Interior de la república alpina, el conservador Gerhard Karner, había anunciado hace pocas semanas su intención de repatriar al país asiático a nacionales afganos a los que se les ha denegado el asilo, pero sobre todo a aquellos que cometieron delitos o crímenes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El anuncio desató las críticas de varios sectores para los que esta cooperación equivale a un reconocimiento de facto del régimen talibán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No está claro cómo los representantes afganos pudieron entrar en Austria. Al fin y al cabo, el régimen de Kabul aún no cuenta con reconocimiento internacional, ni siquiera en Viena", señala el rotativo.

Para Lukas Gahleitner-Gertz, de la Oficina de Coordinación de Asilo, la recepción de la delegación afgana en la capital austríaca, y especialmente justo en el día de hoy, aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que dieron lugar a la intervención de la OTAN en Afganistán, supone una "ruptura de tabúes", añade el diario.