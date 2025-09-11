Bielorrrusia pone en libertad a 52 presos políticos, que se encuentran ya en Lituania

Nauseda hizo este anuncio durante una rueda de prensa convocada de urgencia y en un mensaje en su cuenta de X, en el que recordó que más de mil presos políticos continúan todavía recluidos en cárceles bielorrusas.

"¡Nadie puede ser dejado atrás! Hoy, 52 presos cruzaron sanos y salvos la frontera de Lituania desde Bielorrusia, dejando atrás alambre de espino, ventanas enrejadas y miedo constante", celebró el presidente.

Subrayó que entre ellos se encuentran también seis lituanos, lo que para él personalmente, es "especialmente importante".

"Estoy profundamente agradecido a los Estados Unidos y personalmente al presidente Donald Trump por sus continuos esfuerzos para la liberación de presos políticos. 52 es mucho. Muchísimo. Sin embargo, más de 1.000 presos políticos siguen en cárceles bielorrusas y no podemos parar hasta que vean la libertad", subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la rueda de prensa, destacó la participación de Trump "en esta operación de liberación desde el principio hasta el final".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que ha ocurrido es un gran éxito diplomático para Estados Unidos y para todos nosotros", afirmó Nauseda, citado por la radiotelevisión lituana LRT.

Entre los presos políticos liberados figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, así como ciudadanos de varios países extranjeros como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia.

Entre los liberados se encuentra también la lituana Elena Ramanauskienė, exdirectora de 'marketing' del sanatorio Belorus, de propiedad bielorrusa, cuyo hijo había pedido directamente ayuda a Nausea para conseguir su liberación.

Nauseda dio las gracias, asimismo, a su ministro de Exteriores, Kęstutis Budrys, quien se encontraba en la frontera con Bielorrusia cuando los prisioneros fueron liberados.

El jefe de Estado lituano destacó que la medida no está condicionada a un levantamiento o flexibilización de las sanciones occidentales contra Minsk.