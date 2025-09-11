Brasil recogerá este año una cosecha récord de 341,2 millones de toneladas de granos

Tras la reducción de la producción en 2024 por los problemas climáticos, la cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas de Brasil superará en un 8,2 % la de 2023, hasta ahora la mayor del país, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El aumento de la producción reflejará la expansión del 2,8 % en el área cultivada con respecto a 2024, hasta 81,3 millones de hectáreas este año.

El crecimiento de la cosecha será impulsado principalmente por la producción récord prevista para la soja y el maíz que, junto con el arroz, representan el 92,6 % de la producción brasileña de granos y el 88,0 % del área plantada.

La producción de soja crecerá un 14,5 % este año, hasta 165,9 millones de toneladas, y la de maíz en un 20,3 %, hasta 138 millones de toneladas, según el IBGE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según proyecciones de los economistas, la producción récord de alimentos este año permitirá que la participación de la agropecuaria en el PIB brasileño avance desde el 23 % en 2024 hasta el 29 % en 2025 e impedirá una mayor desaceleración en el crecimiento de la economía del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,16 % en 2025.