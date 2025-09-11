Cantautor ecuatoriano y exministro ofrecerá dos conciertos en Colombia y 17 en EE.UU.

La gira -denominada "Julio eterno", en honor al ecuatoriano Jaramillo, un icono de la cultura, especializado en los géneros de bolero y pasillo, entre otros- tuvo ya dos conciertos en Ecuador, en la ciudad andina de Cuenca y la costera de Guayaquil.

En estas dos primeras presentaciones, Velasco contó con invitados como los cantantes ecuatorianos Andreína Bravo, Javier Neira y Julio Jaramillo Arroyo (hijo de Julio Jaramillo).

A ellos se sumó en el concierto de Guayaquil el cantante colombiano Lucas Arnau.

Tras el concierto en Quito, que será el próximo sábado en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, Velasco continuará la gira por Colombia y Estados Unidos.

En Colombia, el cantautor ecuatoriano ofrecerá conciertos en Bogotá (19 de septiembre) y Medellín (4 de octubre).

En Estados Unidos tendrá 17 presentaciones en octubre: Miami (el día 5), Atlanta (8), Nashville (9), Charlotte (10) y Hartford (11 de octubre).

Además, Washington (12 octubre), Philadelphia (14), New Brunswick NJ (15), Englewood, NJ (17), Queens, NY (18), Boston (19), Columbus (22), Chicago (23), Denver (24), Orlando (26), Houston (28) y finalizará en Dallas, el 29 de octubre.

En las presentaciones en Ecuador, Velasco ha deslumbrado al público con un espectáculo de gran formato.

El montaje incluyó un escenario de 15 por 12 metros, 95 metros cuadrados de pantallas LED, un HoloBox, 120 máquinas móviles y sonido bi-ambi diseñado para más de 7.000 personas.

El recorrido musical, que abarca lo mejor de sus tres décadas de trayectoria, se ha extendido por más de dos horas.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando la voz de Julio Jaramillo se fusiona con la de Velasco y se hace visible en el escenario, gracias a la tecnología del HoloBox, creando una puesta en escena única que despierta emoción y nostalgia.

Así, Velasco rinde homenaje a Jaramillo sin dejar de innovar, de emocionar sin fronteras y de invitar al público a reconectarse con sus raíces a través de una experiencia que une generaciones y emociones en un mismo escenario.