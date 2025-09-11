Catar afirma que asociación de seguridad con EEUU es "más fuerte que nunca" tras ataque

"La asociación de seguridad y defensa entre Catar y EE.UU. es más fuerte que nunca y continúa creciendo. Nuestros países se han apoyado el uno al otro durante muchos años y continuaremos trabajando juntos para promover la paz y la estabilidad globales", dijo la Oficina Internacional de Medios del Estado de Catar en un comunicado.

El organismo reaccionó así a una información publicada por el medio estadounidense Axios, a quien una "fuente con conocimiento directo" afirmó que el ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, trasladó al enviado de EE.UU. Steve Witkoff que realizará "una evaluación de su asociación de seguridad" con Washington.

"La afirmación hecha a Axios por una fuente anónima 'con conocimiento' de que Catar está revaluando su asociación de seguridad con EE. UU. es categóricamente falsa. Es un claro y fallido intento de abrir una brecha entre Catar y EE. UU. por aquellos que se benefician del caos en la región y se oponen a la paz", sentenció la nota.

Según Axios, Doha también estaría dispuesto a "quizás, encontrar otros socios" que puedan garantizar su seguridad, después de que Catar haya sido blanco de ataques de Irán (23 de junio) e Israel (9 de septiembre).

Además, Bin Abdulrahmán habría dicho a altos funcionarios de Washington que el ataque israelí representaba "una traición por parte de Israel y Estados Unidos", de acuerdo con el medio estadounidense.

El Gobierno catarí afirma que Washington le informó de que Israel iba a realizar el ataque unos diez minutos después de que sucediera.

Catar consideró el bombardeo israelí, que acabó con la vida de seis personas (cinco miembros de Hamás y un policía catarí), como una "traición" y "terrorismo de Estado" por parte de Israel, al tiempo que advirtió de que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina.