Claire Foy y Russel Crowe serán galardonados en la próxima edición del Festival de Zúrich

Ginebra, 11 sep (EFE).- La actriz británica Claire Foy y el neozelandés Russel Crowe serán galardonados en el Festival de Cine de Zúrich, que se celebra del 25 de septiembre al 5 de octubre y contará también con estrellas como Dakota Johnson, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch o Alexander Skarsgard.