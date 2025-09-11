Mundo

Condenan a ocho años de cárcel a un ruso por extremismo y poseer 25 plantas de cannabis

Moscú, 11 sep (EFE).- Un ciudadano ruso de la ciudad de Chitá, en Siberia Oriental, fue condenado hoy a ocho años de cárcel por hacer llamamientos al extremismo y por poseer 25 plantas de cannabis qu, informaron las autoridades.

Por EFE
11 de septiembre de 2025 - 13:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Según la Fiscalía, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el acusado publicó en Telegram comentarios con contenido considerado ilegal por las autoridades rusas.

"Con estas publicaciones, instaba a la violencia contra funcionarios gubernamentales, incluyendo policías", dice la nota oficial.

Además, cultivaba plantas de cannabis en su garaje, agregaron los investigadores.

El hombre, de 35 años, reconoció su culpa solo en posesión de cannabis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, fue condenado a ocho años de cárcel en una prisión de máxima seguridad.

Enlace copiado