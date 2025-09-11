Congresistas denuncian que Trump desmantela fondos educativos a latinos, afros y asiáticos

Washington, 11 sep (EFE).- El Tri-Caucus del Congreso de Estados Unidos denunció este jueves que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de cancelar subvenciones federales a instituciones de educación superior que atienden a comunidades latinas, afroamericanas y asiáticas está "desmantelando" el acceso académico de las minorías.