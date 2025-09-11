Congreso de Guatemala celebra 204 años de la independencia sin asistencia de Arévalo

Fuentes de la presidencia explicaron a EFE que el mandatario guatemalteco no asistió al acto conmemorativo convocado por el Organismo Legislativo por motivos de agenda.

Durante su discurso en el pleno del Congreso luego de que se leyera el Acta de Independencia firmada el 15 de septiembre de 1821, el presidente del Congreso, el diputado opositor Nery Ramos, pidió por la unidad del país.

"El llamado es claro: Dejemos a un lado todo lo que nos divide y pongamos en el centro lo que nos une, el amor a Guatemala, el deber de servirle al pueblo", expresó el Congresista del partido Azul.

Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil (2015-2018), dijo que la independencia de Guatemala de la corona de España hace 204 años no debe recordarse sólo como un hecho histórico, sino que debe ser una inspiración para renovar el compromiso con la justicia y la democracia.

El funcionario recordó que la firma del Acta de Independencia "simboliza el despertar de un pueblo que quería vivir en libertad y en paz" y que dos siglos después se debe luchar contra la desigualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

"La libertad se conquista todos los días, no con discursos sino con hechos concretos, no con divisiones sino con unidad", enfatizó el político, tras recordar las confrontaciones que han existido en el país.

Uno de ellos fue el "doloroso" conflicto armado de 36 años (1960-1996) que dejó "sangre, dolor y luto" hasta que se firmó la paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla, indicó Ramos. Dicha guerra interna dejó más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, así como miles de desplazados, viudas y huérfanos.

Ramos manifestó que cuando existen divisionismos "nos confrontamos y nos rezagamos en la construcción de una nación próspera" y hay que aprender que "unidos somos fuertes para sacar adelante al país".

El legislador se comprometió a impulsar un debate democrático y buscar consensos para que el Organismo Legislativo "esté a la altura de los desafíos que impone el pueblo".

El Gobierno de Arévalo de León celebrará la independencia con diversos actos el próximo domingo 14 de septiembre, un día antes del aniversario de la misma, el 15 de septiembre.