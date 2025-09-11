Detenido en Georgia el líder del mayor partido opositor

"No tengo miedo, me lo esperaba", declaró el opositor en las imágenes de su detención, mostradas por la televisión.

Según Jabeishvili, el poder en el país debe pertenecer al pueblo y "el pueblo tiene que derrocar a (Bidzina) Ivanishvili", presidente honorario del partido gobernante, considerado el hombre fuerte del país.

Las autoridades aún no han comentado la detención del opositor.

Jabeishvili declaró recientemente que él y sus seguidores planeaban "derrocar al Gobierno mediante una revolución" el día de las elecciones municipales, fijadas para el 4 de octubre.

MNU y otros partidos opositores tratan de boicotear los próximos comicios, al no reconocer a las autoridades elegidas en las elecciones del año pasado, que según ellos fueron "falsificadas".

Centenares de personas protestaron el martes y el miércoles en el centro de Tiflis contra los planes del alcalde de la ciudad y el secretario general del gobernante Sueño Georgiano, Kaja Kaladze, a presentarse a la reelección en los comicios del 4 de octubre.