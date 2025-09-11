Detienen en Georgia a ex ministro de Defensa por corrupción y lavado de dinero

Tiflis, 11 sep (EFE).- El ex ministro de Defensa de Georgia Dzhuansher Burchuladze fue detenido este jueves por el Servicio de Seguridad del Estado acusado de corrupción, lavado de dinero y utilizar los ingresos para comprar un inmueble en España por 544.000 euros.