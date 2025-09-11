Detienen en Georgia a ex ministro de Defensa por corrupción y lavado de dinero

El jefe de la Agencia Anticorrupción, Emzar Gagnidze, anunció la detención del ex ministro en una rueda de prensa celebrada este jueves.
Las autoridades acusan a Burchuladze de haberse confabulado con su viceministro y jefe del departamento de compras de la dependencia castrense para comprar un equipo de resonancia magnética a precio inflado, con lo cual causó pérdidas de más de un 1,3 millones de lari (480.000 dólares) a Defensa, entre otros delitos.
Según Gagnidze, "en enero de este año la familia del ex ministro compró un terreno con una casa en la provincia española de Málaga por un valor de 544.000 euros".
Por el delito imputado, Burchuladze podría enfrentar una condena de 9 a 12 años de prisión.
