Ecuador decomisa más de 2.200 medicamentos con irregularidades en exteriores de hospitales

Las operaciones se ejecutaron en los exteriores del hospital Enrique Ortega Moreira, del Ministerio de Salud, y del Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicados en el municipio de Durán, una ciudad vecina de Guayaquil que es una de las más violentas del país.

En carpas y locales improvisados instalados en los alrededores de primer centro médico, personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) encontró ampollas de fentanilo, tramadol, anestésicos, analgésicos, antibióticos, sueros, catéteres, sondas, entre otros artículos, "muchos de los cuales requieren receta médica para su uso y, sobre todo, un adecuado almacenamiento para garantizar sus propiedades terapéuticas e inocuidad", señaló el ministerio en un comunicado.

En total, se desmantelaron cinco carpas y se decomisaron más de 470 productos en las afueras de ese hospital.

Mientras que cerca del centro médico del IESS hallaron una "farmacia clandestina" que "mantenía graves irregularidades", como "falta de higiene, presencia de plagas y heces de roedores en refrigeradores y estantes". En ese sitio, que fue clausurado, se almacenaban más de 1.000 muestras médicas cuya venta está prohibida.

Estos registros se llevan a cabo en medio del desabastecimiento de medicamentos que se ha denunciado por parte de gremios médicos y de pacientes de varios hospitales públicos del país.

Para paliar esta situación, el presidente Daniel Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública (Consap), compuesto por varios ministerios, que anunció hace varias semanas que se realizaría una compra masiva de medicinas e insumos médicos, con el objetivo adicional de evitar la corrupción en la adjudicación de contratos.

El Consap decidió también que reforzaría la seguridad en los hospitales y alrededores para evitar el robo de medicamentos, especialmente después de que un enfermero fue detenido a inicios de septiembre por supuestamente robar medicinas del centro en el que trabajaba, en Guayaquil.

El pasado 5 de septiembre, otros 800 medicamentos e insumos fueron retirados del mercado por presentar irregularidades, además de, en muchos casos, contar con la inscripción de "prohibida su venta", resultado de los controles realizados en 105 establecimientos de salud del país.