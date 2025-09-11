El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre .30, según medios

Según el rotativo, el arma fue descubierta en un bosque cercano al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envuelta en una toalla.

Ese tipo de calibre fue ampliamente usado por el ejército estadounidense en contiendas como la II Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam cuando los efectivos iban equipados con la carabina M-1.

Las autoridades que investigan el caso, sin embargo, indicaron hoy en rueda de prensa que el arma que fue hallada en la zona boscosa cerca a la UVU es un "rifle de cerrojo de gran potencia", un tipo de arma normalmente utilizada en caza mayor.

El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah creen que el tirador disparó desde un tejado del campus a una distancia de unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue alcanzado.

The Wall Street Journal asegura, también citando a las mismas fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades tenía un cartucho usado en la récamara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas.

Esas inscripciones podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no detalla con texto o imágenes para corroborar esas afirmaciones.

Kirk, conocido por celebrar foros en centros de enseñanza de EE.UU. en los que debatía con alumnos a cuenta de sus valores ultraconservadores, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.