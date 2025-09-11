El Consejo de Seguridad condena los ataques israelíes en Doha en un raro pronunciamiento

El texto, que también ha sido aprobado por Estados Unidos, no menciona el nombre de Israel, pero sí subraya su "apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Catar, en línea con los principios de la carta de Naciones Unidas".
Además, destaca que Doha "es territorio de un mediador clave", en referencia a las únicas conversaciones abiertas, aunque sean indirectas, entre Israel y la milicia palestina de Hamás.
El ataque israelí, que mató a cinco palestinos y a un policía catarí, tuvo de hecho como objetivo una reunión del liderazgo de Hamás, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre sus víctimas no estuvieron los que dirigen las negociaciones con Israel.
Para el Consejo de Seguridad, "el final de la guerra y el sufrimiento en Gaza debe seguir siendo nuestra prioridad", y por ello es importante apoyar los esfuerzos diplomáticos de "Catar, Egipto y Estados Unidos". EFE.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy