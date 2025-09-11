El Consejo de Seguridad condena los ataques israelíes en Doha en un raro pronunciamiento

Naciones Unidas, 11 sep (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU, en un ejercicio inédito de unanimidad, emitió este jueves una declaración conjunta en la que condenan sin ambages los ataques israelíes del martes contra Doha, horas antes de celebrar una sesión de emergencia a la que ha sido invitado el primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani.