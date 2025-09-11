El DAX 40 de Fráncfort sube un 0,30 % después de que el BCE mantuviera los tipos

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,30 %, hasta 23.703,65 puntos.

Los datos de inflación de EEUU tampoco aportaron impulsos significativos a la Bolsa de Fráncfort.

La inflación general subió en EEUU un 2,9 % interanual en agosto, dos décimas más que en julio, datos que apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) va a bajar sus tasas.

El BCE mantuvo los tipos de interés en el 2 % por segundo mes consecutivo y considera que son adecuados en ese nivel porque la inflación se va a estabilizar en torno al 2 % a medio plazo y se ha reducido la incertidumbre tras el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea (UE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fabricante de aviones Airbus subió un 2,9 %, hasta 193,98 euros, el grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 2,8 %, hasta 28,83 euros, y la compañía de armamento Rheinmetall avanzó un 2,3 %, hasta 1.880,50 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2,5 %, hasta 208 euros, después de que el banco de inversión JP Morgan hiciera buenos comentarios.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius perdió un 3 %, hasta 193,60 euros, la compañía de pruebas de laboratorio Qiagen cayó un 1,8 %, hasta 39 euros, y el fabricante de software para empresas SAP cedió un 1,7 %, hasta 219,80 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, bajó un 1,1 %, hasta 94,06 euros, tras recogida de beneficios.