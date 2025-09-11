El expresidente mexicano Peña Nieto participa en un torneo benéfico de golf en El Escorial

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 11 sep (EFE).- El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien reside en Madrid desde hace varios años tras su salida del país norteamericano en 2018, participó este jueves en un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama celebrado en el campo de golf de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.