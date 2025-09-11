El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk

Washington, 11 sep (EFE).- El FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.