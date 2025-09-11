El Gobierno de Brasil reduce su proyección para el crecimiento en 2025, hasta el 2,3 %

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil redujo su proyección para el crecimiento de la economía brasileña en 2025 desde el 2,5 %, que esperaba en julio, hasta el 2,3 %, debido a los tipos de interés y a los posibles impactos de los aranceles impuestos por EE. UU., según un informe divulgado este jueves.