El Gobierno español cree "falsos y calumniosos" los comentarios de la oficina de Netanyahu

En un comunicado, el Ejecutivo recuerda, una vez más, que condenó "inmediatamente" el "atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas" y que exigió "desde el primer día la liberación incondicional de todos los rehenes" en poder de este grupo islamista, pero también que, "con la misma determinación", reclama "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza".

Reacciona así a la acusación formulada este jueves por el primer ministro israelí contra el gobernante español, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza porque "no tiene bombas nucleares".

Lo que dijo Sánchez, textualmente, es que "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo".

Y añadió: "Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".

En la nota del Ministerio español de Asuntos Exteriores, se recuerda que fue este mismo Gobierno el que tomó la decisión de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, siglas en inglés) y aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo (2023).

También que España "rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia" y que ha acogido como connacionales en los últimos años a 72.000 judíos sefardíes como resultado de una legislación específica para ellos.

Sin embargo, "con la misma determinación reclama el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza, los constantes ataques contra población civil, la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria bloqueada actualmente por el Gobierno israelí y el respeto de los más básicos derechos humanos de la población palestina y del Derecho Internacional Humanitario".

Deja claro de nuevo el Gobierno que España defiende como "único camino hacia la paz" la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que "convivan en buena vecindad y con garantías recíprocas para su paz y seguridad".

Ratifica igualmente que continuará apoyando la labor de los Tribunales internacionales "para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza desde 2023", tanto en lo que respecta la investigación por crímenes por lesa humanidad contra varios dirigentes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional como el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en el marco de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio.

Netanyahu ha escrito este jueves en red social X que Sánchez había dicho que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’", lo que el primer ministro israelí ha considerado "una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", en referencia a la comparecencia de Sánchez el lunes pasado en una comparecencia.