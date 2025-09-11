El Gobierno español no ve "ningún choque" con Estados Unidos

En una entrevista con la cadena pública TVE sobre la preocupación que ayer manifestó EEUU a estas medidas, asegurando que "envalentonan a los terroristas", el ministro ha señalado que ha leído alguna información al respecto que no es exacta.

"Parece que se ha pronunciado el propio secretario de Estado norteamericano, y es un 'e-mail' en respuesta a la agencia Reuters de alguien del Departamento de Comunicación del Departamento de Estado", ha dicho.

En todo caso, ha insistido en que el Gobierno español ha condenado desde el principio los ataques de Hamas, pero lo que no va a hacer es dejar de denunciar y condenar "la masacre en Gaza".

Ha subrayado que no ve "ningún choque con Washington", que España ha tomado una decisión soberana, asegurando que mantiene una relación "fluida" con EEUU.

Albares ha dicho también que la embajadora de España en Israel "no tiene una fecha de regreso" a Tel Aviv después de ser llamada a consultas en respuesta a la prohibición de entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Y, en este sentido, ha solicitado por carta a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que transmita a Israel el rechazo de la UE a que se sancione a ministros de la Unión.

Ha dejado igualmente claro que no se plantea romper relaciones con Israel: "Yo no deseo romper relaciones con nadie, no lo buscamos", ha subrayado al explicar que lo que quiere es que el Gobierno israelí se siente a negociar la paz y la solución de dos Estados y hay que mantener los canales de diálogo.

Lo que no van a consentir, ha incidido Albares, son calumnias y agresiones, y cuando esto suceda España reaccionará "con todo su arsenal diplomático", ha añadido.

Respecto a los ataques a la flotilla Sumud con destino a Gaza y en la que viajan activistas españoles, Albares ha explicado que lo que le han trasladado es que han sido dos ataques con drones, advirtiendo que reaccionarán "con contundencia" ante cualquier acto que viole su libertad de movimientos, su libertad de expresión y el derecho internacional.

Albares también ha vuelto a señalar que el paso dado ayer por la UE al proponer una suspensión parcial del acuerdo de asociación con Israel "es un buen primer paso, pero no suficiente", porque los palestinos no se están muriendo parcialmente, "se están muriendo totalmente".

"No es coherente tener 19 paquetes de sanciones contra Rusia y ninguna contra Israel", ha dicho al defender la suspensión completa del acuerdo de asociación.