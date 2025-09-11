El juez instructor propone 27 años y tres meses de prisión para Bolsonaro por golpismo

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

Antes que Bolsonaro, la primera condena fue la del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, que fue sentenciado a dos años en régimen abierto, por haber colaborado con la Justicia testificando contra los otros investigados.