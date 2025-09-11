El Kremlin dice que aún no hay fecha para la conversación telefónica entre Putin y Trump

"Todavía no hay un acuerdo sobre la fecha de esa conversación telefónica, pero repito una vez más que, si es necesario, dicha conversación se puede acordar muy, muy rápido. Todos los canales para ello están disponibles", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Trump dijo hace una semana que planeaba hablar con el jefe del Kremlin "en los próximos días".

Esta semana, el mandatario estadounidense reiteró que los planes de hablar con Putin siguen en vigor y la llamada se produciría a finales de esta semana o a comienzos de la próxima.

El miércoles se supo que Trump había pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por comprar petróleo ruso, con el objetivo de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El republicano lleva meses intentando poner fin al conflicto en Ucrania; sin embargo, en las últimas semanas su rol como mediador se ha ido enfriando, hasta el punto de que dejó de exigir a Moscú un alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, Trump declaró no estar "contento" con los últimos movimientos de su homólogo ruso, al que recibió en Alaska el pasado 15 de agosto sin lograr avances concretos.