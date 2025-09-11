El Kremlin niega que las maniobras Zapad-2025 vayan dirigidas contra terceros países

"No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que los ejercicios, que se celebrarán por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, estaban planificados.

"Seguiremos nuestra línea que en absoluto es un secreto para nadie (...) todas estas acciones no están dirigidas contra ningún tercer país", insistió.

Las maniobras tendrán lugar dos días después de que drones rusos violaran supuestamente el espacio aéreo de Polonia, que calificó la incursión de "acto de agresión".

Al respecto, Peskov añadió: "No hay nada nuevo. Esta retórica es característica últimamente de todas las capitales europeas".

Rusia y Bielorrusia celebrarán del 12 al 16 de septiembre las primeras maniobras Zapad desde 2021, cuando los ejercicios fueron presididos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Los ejercicios, que se celebrarán principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, se proponen reforzar la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

En principio participarán muchos menos soldados que en 2021, cuando se informó de 200.000 participantes, aunque no sólo habrá militares rusos y bielorrusos, sino también de otros países como India e Irán.

Las maniobras incluirán la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el líder ruso, Vladímir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de este año.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia "con todas las fuerzas a su disposición", incluido las armas nucleares tácticas que Moscú emplazó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, cuyo país cerró la frontera con Bielorrusia, aseguró que los Zapad-2025 simularán la toma del llamado "corredor de Suwalki", una franja de pocas decenas de kilómetros de ancho que es el único nexo terrestre entre los países bálticos y Polonia.