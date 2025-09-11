El petróleo Brent baja un 1,66 % hasta los 66,37 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,12 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 67,49 dólares.
El Brent bajó tras registrarse un descenso de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos, lo que indica una menor demanda de petróleo en el mayor consumidor mundial.
Además, el fortalecimiento del dólar hizo que el crudo fuera más caro para los inversores que operan en otras divisas, limitando las compras.
Según los analistas, pese a la caída persisten las preocupaciones por la estabilidad del suministro desde Oriente Medio, lo que mantiene cierta presión sobre los precios.
