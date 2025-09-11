El petróleo de Texas cae más del 2 % lastrado por un exceso en los inventarios de crudo

Nueva York, 11 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,04 %, hasta los 62,37 dólares, con los operadores preocupados ante un aumento de los inventarios comerciales de crudo estadounidense.