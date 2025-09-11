El portaviones chino Fujian cruza el Estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional

Pekín, 12 sep (EFE).- El Fujian, el tercer portaviones de China y el más avanzado de su flota, navegó recientemente por el estrecho de Taiwán en dirección al mar de China Meridional para llevar a cabo pruebas científicas y entrenamientos, informó este viernes la Marina del país asiático en un comunicado.