El presidente de Finlandia llega a Ucrania para reunirse con Zelenski

El segundo de Zelenski recibió a Stubb en la estación de trenes de Kiev junto con el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga. Yermak agradeció a Stubb el apoyo constante finlandés durante la guerra

Stubb ha sido uno de los líderes europeos más activos a la hora de convencer a la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que siga apoyando a Ucrania y ofrezca garantías de seguridad al país.

El presidente finlandés ha estado presente junto con los líderes de las principales potencias europeas en algunas de las conversaciones más importantes entre Trump, el Reino Unido y la UE sobre Ucrania.