El príncipe Enrique culmina la visita del reencuentro con su padre, el rey Carlos III

Londres, 11 sep (EFE).- El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y la fallecida Diana de Gales, concluyó este jueves sus compromisos benéficos en el Reino Unido con un acto en un centro de jóvenes que lleva el nombre de su madre, tras reencontrarse el jueves con su padre por primera vez en 19 meses.