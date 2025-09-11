El príncipe Enrique culmina la visita del reencuentro con su padre, el rey Carlos III

El duque de Sussex visitó el Diana Award, en el centro de Londres, para escuchar a jóvenes hablar sobre salud mental, un día después de tomar el té con su padre en Clarence House, la residencia habitual del monarca británico, en el primer encuentro privado desde febrero de 2024, poco después de su diagnóstico de cáncer.
Posteriormente participó en un acto en la City, distrito financiero londinense, sobre Invictus, su organización de competiciones para exsoldados heridos, donde, preguntado por un periodista cómo estaba su padre, declaró: "Sí, muy bien, gracias".
Enrique llegó el pasado lunes a Londres procedente de Montecito (California) donde reside con su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lillibet, desde 2020, cuando ambos renunciaron a sus funciones reales, lo que le distanció de su familia.
Su primera actividad en suelo británico fue rendir homenaje a su abuela, la difunta reina Isabel II, ante su tumba en el castillo de Windsor, donde depositó una corona de flores el mismo día que se cumplía el tercer aniversario de su muerte.
Ese mismo día, después de rendir tributo a su abuela, presidió la gala anual de los premios de la organización benéfica WellChild, y el martes acudió a Nottingham, donde anunció una donación de 1,1 millones de libras (1,2 millones de euros) a la ONG Children In Need, de la BBC.