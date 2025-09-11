Mundo

El representante de Trump para Ucrania está de visita de trabajo en Kiev

Kiev, 11 sep (EFE).- El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra actualmente en Kiev de visita de trabajo, dijo una fuente conocedora de la visita a la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

11 de septiembre de 2025 - 11:30
“Podemos confirmar la información de que el representante especial del presidente de EE.UU., Keith Kellogg, se encuentra en Ucrania, en Kiev, de visita de trabajo”, aseguró la fuente a la agencia ucraniana.

Kellogg ya ha visitado la capital de Ucrania en anteriores ocasiones y se ha reunido repetidamente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes del país invadido por Rusia.

Esta nueva visita sale a la luz poco después de que Zelenski anunciara contactos entre la Unión Europea y EE. UU. sobre la posibilidad de que ambas partes aprueben nuevas sanciones contra Rusia de forma coordinada.

