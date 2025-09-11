El turismo internacional en México repunta un 12,3 % en julio

De este total, 4,24 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron, cifra 6,1 % superior a la del año anterior, mientras que 4,15 millones fueron excursionistas que no pasaron la noche en el país, un aumento del 19,5 %.

Los turistas de internación —quienes ingresan más allá de la franja fronteriza— ascendieron a 2,42 millones, un 3,2 % más interanual.

De ellos, 80,8 % llegó por vía aérea, con un leve repunte de 0,7 %, y 19,2 % por vía terrestre, con un alza de 15,7 %.

Por su parte, los turistas fronterizos sumaron 1,81 millones, un 10,3 % más que en julio de 2024.

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3.000,7 millones de dólares, un crecimiento de 10,2 % anual.

De esta cifra, 2.728,2 millones correspondieron a turistas internacionales, de los cuales 83,6 % provino de turistas de internación y 7,3 % de turistas fronterizos.

Sin embargo, el gasto medio por visitante bajó 1,9 % hasta los 357 dólares.

En contraste, el gasto medio de turistas de internación subió a 1.032,94 dólares, con un incremento del 6 %, y el de quienes ingresaron por vía aérea alcanzó 1.193,64 dólares, 8,8 % más que en 2024.

En cambio, el gasto medio de los turistas fronterizos cayó 2,6 %, al situarse en 120,77 dólares.

En paralelo, 6,58 millones de residentes en México viajaron al extranjero en julio, un alza de 12,2 % anual.

De ellos, 1,76 millones fueron turistas internacionales, un 7 % más que el año previo.

El gasto de los mexicanos en el exterior ascendió a 1.179 millones de dólares, lo que implicó un incremento interanual de 19,4 % y el gasto medio por viajero fue de 179,18 dólares, un 6,5 % más, con un promedio de 662,63 dólares en turistas de internación.

México se ha posicionado como el sexto país más visitado del mundo; aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado como meta que la nación ascienda al menos al quinto puesto en el ranking mundial de turismo.

En 2024 recibió 45,03 millones de turistas internacionales, un 7,4 % más que en 2023, con ingresos por 30.246 millones de dólares.