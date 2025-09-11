Elvis Crespo y Miguel Cardona recibirán Medalla de Excelencia del Caucus Hispano de EEUU

El CHCI anunció este jueves en un comunicado a los galardonados, quienes recibirán el premio en la 48 Gala Anual, el 18 de septiembre en Washington D.C., donde se presentará como artista principal Crespo, acreedor del premio por ser un "ícono puertorriqueño de la música latina" que ha "trascendido generaciones y fronteras".

"Agradezco a Dios por darme el don de entretener y expresarme a través de la música, uniendo audiencias y comunidades en todo el mundo. Estoy emocionado de celebrar esta gala especial con CHCI, mi compañero homenajeado y los líderes que continúan apoyando a nuestra comunidad latina", declaró Crespo.

El instituto destacó la "fusión electrizante de merengue y ritmos tropicales" de Crespo, además de su éxito mundial 'Suavemente', que "se convirtió en un fenómeno cultural" y lo convirtió en el primer artista de ritmo tropical en vender más de 4 millones de álbumes físicos en todo el mundo.

También lo llamó "pionero" por fusionar el merengue con la música electrónica al colaborar en éxitos como 'Azukita' con Steve Aoki, Daddy Yankee y Play-N-Skillz, y 'Bailar', con Deorro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el cantante de origen puertorriqueño nacido en Nueva York, de 54 años, es más conocido por lanzar el éxito 'Suavemente' en 1998, el CHCI también señaló su más reciente álbum, 'Poeta Herido', y su logro de este año de su primer concierto con entradas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico, donde inició su 'Bodega Tour 2025: El Barrio Canta'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el instituto reconoció "el ejemplo brillante de liderazgo" de Miguel Cardona, exsecretario de Educación durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), por "estar comprometido con garantizar que todos los niños reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial académico".

"El liderazgo de Miguel Cardona ha transformado la educación en EE.UU., y el legado de Elvis Crespo celebra la cultura, creatividad y arte latino", comentó el presidente de CHCI, el representante demócrata Darren Soto.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre desde 1988 por coincidir con las conmemoraciones de independencia de países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chile.