Es falso que un video muestre un avión estadounidense sobrevolando una playa venezolana

Publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok muestran una grabación en la que supuestamente aparece un caza militar sobrevolando una playa a muy pocos metros sobre el nivel del mar, ante la mirada de un grupo de bañistas.

"¡AVIÓN MILITAR DE EE.UU. CAPTADO EN PLAYA VENEZOLANA! Imágenes que circulan como pólvora en redes muestran lo que sería un avión militar estadounidense en plena playa del territorio venezolano (sic)", comenta un usuario en Facebook que difunde el material y apunta a que se trata de "una maniobra de advertencia directa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro".

Las imágenes circulan en un contexto marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas con el argumento de una operación antidrogas, y por las renovadas denuncias de que Maduro estaría al frente de una red internacional de narcotráfico.

HECHOS: El video no es actual ni fue grabado en Venezuela. En realidad, se trata de una demostración aérea organizada por la marina estadounidense, que tuvo lugar en el estado de Maryland, como lo demuestra una búsqueda inversa de imágenes y un rastreo en línea. Además, hasta la fecha, no existe evidencia de que aviones militares estadounidenses hayan sobrevolado territorio venezolano.

En primer lugar, una búsqueda inversa de uno de los fotogramas de la secuencia viral encuentra las mismas imágenes publicadas el pasado 16 de junio en la cuenta de YouTube del Canal ESPN Deportes con un rótulo que dice: "Desfile de alta velocidad en espectáculo aéreo".

La pieza se acompaña de la siguiente descripción: "Un show que nunca se olvidarán (vía ocarishow/IG)".

La cuenta de Instagram @ocairshow, que se menciona en la descripción del video del Canal ESPN Deportes, corresponde al perfil oficial del evento Ocean City Air Show, una exhibición aérea a la que asisten pilotos tanto militares como civiles y que se celebra cada año a mediados de junio en la costa de Maryland, en el este de Estados Unidos.

Este año el evento se llevó a cabo el 14 y 15 de junio y contó con la participación de equipos de demostración militares del país, como los Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Blue Angels de la Marina estadounidense.

El video en cuestión fue publicado en esta cuenta el pasado 15 de junio y corresponde a una maniobra de uno de los aviones de los Blue Angels de la Marina estadounidense, y en los créditos aparece el nombre del usuario Aaron Kilby.

Hasta la fecha de la publicación de este artículo no se han encontrado reportes oficiales o de medios de comunicación, incluida la Agencia EFE, en los que se mencione algún tipo de violación del espacio aéreo por parte de Estados Unidos en territorio Venezolano.

Hasta el momento, Estados Unidos ha movilizado en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

Por su parte, Venezuela ha ordenado la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

Recientemente el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que las personas que viajaban en una lancha Estados Unidos destruyó en altamar fueran narcotraficantes ni tampoco que fuesen integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijo la Administración de Donald Trump.

En conclusión, no es cierto que un avión estadounidense sobrevolara las costas venezolanas. El video que circula en línea corresponde a una exhibición aérea celebrada en el estado de Maryland el pasado junio.