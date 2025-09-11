España convoca al encargado de negocios de la Embajada rusa tras la agresión a Polonia

Madrid, 11 sep (EFE).- El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha convocado este jueves al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Madrid para trasladarle "la condena por lo inaceptable de la violación del espacio aéreo polaco", han informado fuentes del Ministerio.