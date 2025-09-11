España convoca al encargado de negocios de la Embajada rusa tras la agresión a Polonia

Una medida que se adopta después de que ayer Rusia, en un ataque contra Ucrania, extendiera la agresión al territorio polaco, donde se lanzaron al menos 19 drones.
En respuesta a estas acusaciones sobre la incursión con drones en el espacio aéreo polaco, Moscú declaró que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, habló este miércoles ante el Parlamento de una "agresión" sin precedentes en la que al menos 19 drones rusos violaron su espacio aéreo, dando lugar a una situación que describió como "la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".
Es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno español convoca al encargado de negocios de la Embajada de Rusia, después de que el pasado 28 de agosto lo hiciera para protestar por el ataque ruso contra la delegación de la UE en Ucrania, que costó la vida al menos a diez civiles en Kiev.
