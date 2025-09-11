España destaca en los Cartoon Forum Tributes 2025 con dos nominaciones

La participación española incluye cinco series presentadas y la nominación de Radio Televisión Española (RTVE) y Liquid Rock Entertainment a los Cartoon Forum Tributes, situando a España entre los países con presencia destacada en las categorías de premios.

El Cartoon Forum reunirá este año 75 proyectos procedentes de 20 países que suman 396 horas de programación y un presupuesto total de 339,5 millones de euros, según un comunicado de Cartoon, la asociación organizadora del evento.

La selección mantiene el predominio de contenidos infantiles y familiares, que representan el 80 % de los proyectos, mientras que un 20 % se destina a adolescentes y adultos, consolidando la diversificación de audiencias en la animación europea.

La técnica 2D continúa siendo la más utilizada, presente en el 68 % de las series, y un 37 % de los proyectos incluyen protagonistas femeninas o historias con perspectiva de género.

Entre los finalistas españoles, RTVE compite en la categoría de Broadcaster del Año por su apuesta por la animación en Clan y su participación en coproducciones como 'Samuel', 'El diario de Alice y Yo', 'Elvis Riboldi'.

Por su parte, Liquid Rock Entertainment opta al premio de Inversor/Distribuidor del Año por su labor en distribución y coproducción de series como 'Los exploradores secretos' y 'Superthings: Rivals of Kaboom'.

El resto de los finalistas incluyen empresas de Dinamarca, Francia y Reino Unido, mientras que la categoría de Productor del Año enfrenta a estudios de Bélgica, Polonia, Francia y Alemania.

Además de los premios, el foro incluirá iniciativas como Fill the Gap, que ofrece a antiguos participantes la oportunidad de completar la financiación de sus proyectos, y Animated UK Meets Europe, destinada a fomentar la colaboración entre estudios británicos y europeos.

El programa formativo Coaching Programme y Toons d’Ici permitirá a más de 80 jóvenes talentos de 13 escuelas de animación y artes de la región de Occitania (sur) participar en talleres y presentaciones de proyectos.