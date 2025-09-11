Eurocámara pide incluir al Cartel de los Soles en lista UE de organizaciones terroristas

El texto, de carácter no vinculante, salió adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones y había sido impulsado por el Partido Popular Europeo, los ultraconservadores (ECR) y los liberales de Renovar Europa. En el voto recibió además el apoyo de los Patriotas por Europa.

Los eurodiputados justifican su petición señalando “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela” que, afirman, “se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales” que amenazan la soberanía colombiana y la estabilidad regional.

Por ello, proponen agregar a la lista europea de organizaciones terroristas al conocido como Cartel de los Soles, una organización relacionada con el narcotráfico en Venezuela que la administración estadounidense de Donald Trump pretende combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

Asimismo, el PE también pidió agregar al Clan del Golfo, la principal banda criminal en Colombia, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

El Consejo de la UE, que representa a los veintisiete Estados miembros, es la institución encargada de acordar la renovación de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones para luchar contra el terrorismo.

La lista fue actualizada por última vez el 29 de julio de 2025 y actualmente incluye 13 personas y 22 grupos y entidades sometidas a las medidas restrictivas vigentes, que consisten en la congelación de fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la UE.

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato dijo en un comunicado tras la aprobación del texto que “la violencia se ha convertido en un hecho cotidiano en muchos departamentos" de Colombia y aseguró que la violencia contra líderes políticos y sociales “pone en cuestión las garantías electorales y la confianza en las instituciones”.

Por su parte, la delegación de Vox en Bruselas se congratuló por haber "roto" el cordón sanitario en la Eurocámara y que una mayoría haya reconocido "la amenaza que representan el narcoterrorismo y las dictaduras iberoamericanas para la seguridad internacional".

En la misma resolución, los eurodiputados también condenaron la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras ser herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio.

Además, instan a la UE a reforzar su apoyo político, financiero y técnico al proceso de paz de Colombia a través del próximo presupuesto comunitario.