Exgobernador de la región de Kursk admite que recibió sobornos por contratos de defensa

Moscú, 11 sep (EFE).- El exgobernador de la región rusa de Kursk Alexéi Smirnov admitió haber recibido unos 30 millones de rublos, cerca de 350.000 dólares, de sobornos por conceder contratos para la construcción de fortificaciones en esa entidad fronteriza con Ucrania, según informó hoy la agencia oficial rusa TASS.