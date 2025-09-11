FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.

La sudadera que viste el hombre parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una "cacería" para dar con el hombre de las imágenes.

Los investigadores dijeron en rueda de prensa que han recuperado en una zona boscosa cerca del campus de UVU lo que creen que es el arma utilizada para matar a Kirk, un rifle de cerrojo de gran potencia.

El diario The New York Post publicó una foto que dice haber obtenido de la investigación, en la que se ve un rifle de caza equipado con un visor.

El equipo de investigación también explicó que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido.

Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás de la zona en la que se encontraba Kirk muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después de producirse el disparo.