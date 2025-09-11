Fico vetará nuevas sanciones a Rusia si la UE no cambia su política climática y energética

"No voy a apoyar la adopción de un nuevo paquete de sanciones (contra Rusia) hasta que la Comisión no ponga sobre la mesa propuestas realistas para compatibilizar los ambiciosos objetivos climáticos con las necesidades de los fabricantes de coches, no sólo en Eslovaquia, sino en toda Europa, y con las necesidades de la industria pesada", declaró Fico tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Entre las medidas de la UE figura el objetivo de cero emisiones de CO2 para la venta de turismos y furgonetas nuevos a partir del 1 de enero de 2035, lo que implica prohibir desde esa fecha los vehículos con motor de combustión.

La norma supone un desafío para Eslovaquia, considerado el 'Detroit de Europa', ya que produce alrededor de un millón de vehículos al año con solo 5,4 millones de habitantes.

La prohibición forma parte de los objetivos climáticos de la UE, que buscan alcanzar la neutralidad climática en 2050 y fijan como meta intermedia, jurídicamente vinculante, reducir al menos un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a los niveles de 1990.

"No descarto que haya voluntad política de cambiar algunos objetivos climáticos complicados", afirmó el político eslovaco.

Fico también quiere que la UE regule de manera distinta el precio de la energía y presionará a Bruselas para que presente otro plan análogo al de los objetivos climáticos.

"Tampoco apoyaré ningún paquete (contra Rusia) hasta que la Comisión no presente propuestas reales sobre precio de la energía eléctrica en Europa", afirmó Fico, quien, a renglón seguido, sostuvo que el precio de la energía lo fija la UE.

"Es un asunto de la UE y tal como lo regulemos, así lo tendremos", dijo el jefe del Ejecutivo de Bratislava.

Eslovaquia ya recurrió a esta forma de presión cuando bloqueó el 18 paquete de sanciones económicas contra Rusia, después de que Bruselas anunciara el plan REPowerEU, destinado a poner fin a la dependencia comunitaria de los combustibles fósiles rusos en respuesta a las perturbaciones del mercado energético provocadas por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dicha legislación supone que la UE vetará la compra de cualquier combustible (gas, petróleo o nuclear) desde 2028, algo que afectará mucho a Eslovaquia, que no ha diversificado el suministro y sigue dependiente de Rusia.

Eslovaquia ha conseguido garantías comunitarias, en forma de excepciones a esa legislación, cuya redacción podrá supervisar.