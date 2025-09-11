Francia destina 3 cazas para proteger el espacio aéreo polaco y de Europa del Este

"Tras las incursiones con drones rusos en Polonia, he decidido movilizar tres cazas Rafale para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco y del flanco oriental de Europa con nuestros aliados de la OTAN", informó Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Precisó que ese fue el compromiso que adquirió el miércoles con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y añadió que también habló de ello con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el primer ministro británico, Keir Starmer, "que también está involucrado en la protección del Flanco Oriental".

"La seguridad del continente europeo es nuestra máxima prioridad. No cederemos ante la creciente intimidación de Rusia", declaró el jefe del Estado francés.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana viernes en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en la noche del martes al miércoles, según confirmó la presidencia surcoreana de ese organismo.

En la noche del martes, varios drones rusos fueron detectados en cielos de Polonia y luego derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza en los más de tres años de guerra en Ucrania.