FundéuRAE: “nepalí” y “nepalés”, gentilicios válidos

En los medios de comunicación pueden encontrarse ambas formas: “Estas protestas tienen su origen en el veto del Gobierno nepalés a redes sociales como Instagram, X, TikTok, WhatsApp y Facebook”, “El jefe del Ejército nepalí instó a los manifestantes a dejar de lado las protestas” o “Varias viviendas de líderes políticos nepalíes han sido quemadas”.

Tal como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, para referirse a quien es natural de Nepal o para aludir a algo que pertenece a ese país o está relacionado con él, son igualmente apropiadas las voces “nepalí” y “nepalés”. Sus plurales son “nepalíes” (forma recomendada en la lengua culta, aunque también es apropiado el plural “nepalís”) y “nepaleses”, respectivamente.

Así pues, los ejemplos anteriores son todos válidos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy