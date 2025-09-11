González aplaude petición de Eurocámara de calificar a Cartel de los Soles como terrorista

Sin hacer mención explícita a esta organización, que Venezuela y otros países aseguran que no existe pero Estados Unidos ya ha incluido en su propia lista negra, el que fuera contrincante de Maduro en las elecciones de 2024 se hizo eco de la moción realizada por el PE al Consejo de la Unión Europea y a la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Kaja Kallas.

"La decisión del Parlamento Europeo evidencia la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales que amenazan la estabilidad de todos. El mensaje del mundo está muy claro, Venezuela merece justicia y un futuro democrático", alegó González, que llegó a Madrid en septiembre del pasado año para pedir asilo político después de denunciar fraude electoral en su país.

En el mensaje en X, comparte la publicación del Comando Con Venezuela, su plataforma política y la de María Corina Machado, donde agradecen a la Eurocámara su acción, alegando que "la solución del conflicto en Venezuela es una prioridad para la región, hoy amenazada por grupos criminales que operan desde el propio régimen de Nicolás Maduro".

Los eurodiputados justifican su petición señalando “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela” que, afirman, “se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales” que amenazan la soberanía colombiana y la estabilidad regional.

Por ello, proponen agregar a la lista europea de organizaciones terroristas al conocido como Cartel de los Soles, una organización relacionada con el narcotráfico en Venezuela que la administración estadounidense de Donald Trump pretende combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

Asimismo, el PE también pidió agregar al Clan del Golfo, la principal banda criminal en Colombia, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

El texto de la Eurocámara, de carácter no vinculante, salió adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones y había sido impulsado por el Partido Popular Europeo, los ultraconservadores (ECR) y los liberales de Renovar Europa. En el voto recibió además el apoyo de los Patriotas por Europa.