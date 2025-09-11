Hamás acusa a Estados Unidos de ser un "cómplice total" en el ataque israelí a Catar

"Afirmamos que la Administración de Estados Unidos es cómplice total de este crimen, cargando responsabilidad política y moral al dar apoyo continuo a la agresión de la ocupación israelí y sus constantes crímenes contra nuestro pueblo", aseveró Barhoum en el vídeocomunicado.

Barhoum denunció que la delegación negociadora se había reunido un día antes del ataque con el primer ministro de Catar, que les entregó una nueva propuesta de tregua a evaluar.

"Al momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba discutiendo una respuesta a la propuesta (...) El bombardeo tuvo por objetivo la casa del líder de la delegación negociadora, en la que se encontraba su familia. Su mujer resultó herida, así como la mujer de su hijo fallecido, Hammam, y sus nietos", añadió el portavoz.

En el ataque murieron seis personas: cinco miembros de Hamás, entre ellos Hammam al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, líder de la delegación, y un catarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado de Barhoum se emitió el mismo día en que se celebró en Doha el funeral de los seis fallecidos con presencia del emir de Catar, Tammim bin Hamad Al Thani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel aún evalúa los resultados de su ataque en Doha, al no haber trascendido aún la muerte de ningún miembro de la delegación negociadora. Según Hamás, ninguno de ellos perdió la vida en el ataque.

Fotografías difundidas por la prensa palestina muestran a dos miembros del buró político de los islamistas, Osama Hamdam e Izzat al Rishq, en la ceremonia.