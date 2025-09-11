Helsinki construirá un museo de diseño y arquitectura tras rechazar un nuevo Guggenheim

La propuesta vencedora, elegida entre 624 aspirantes de varios países, fue diseñada por el estudio finlandés JKMM -autor del museo subterráneo de arte contemporáneo Amos Rex de Helsinki- y representa un edificio compacto de ladrillo blanco de unos 10.000 metros cuadrados, con fachadas inclinadas y aberturas triangulares.

El proyecto, que sustituirá a dos pequeños museos nacionales dedicados actualmente al diseño y a la arquitectura, tiene un coste de construcción estimado en unos 150 millones de euros, que serán financiados por la ciudad de Helsinki, el Estado finlandés e inversores privados, y su inauguración está prevista para 2030.

"El museo se integra perfectamente en el paisaje urbano, preservando las vistas del histórico paseo marítimo y destacando al mismo tiempo como un punto de referencia reconocible", señaló en un comunicado Mikko Aho, presidente del jurado del concurso arquitectónico.

Según Aho, el uso de ladrillo reciclado en la fachada aporta una calidez escultórica y arquitectónica, mientras que la terraza que rodea el edificio en la primera planta refuerza la conexión con la ciudad.

El nuevo museo comparte tanto la ubicación como el concepto del fallido proyecto de construcción de un edificio de la marca Guggenheim en Helsinki centrado en el diseño y la arquitectura.

En 2011, el entones alcalde de Helsinki, Jussi Pajunen, sorprendió a la opinión pública anunciando su intención de replicar el llamado "efecto Bilbao" en la capital finlandesa con la construcción de un nuevo museo de la franquicia neoyorquina.

La iniciativa fue apoyada tanto por la Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York, deseosa de expandir su red museística, como por el Guggenheim Bilbao, cuyo apoyo era indispensable al tener derecho a vetar cualquier otro museo de la franquicia en Europa.

Sin embargo, la iniciativa no fue tan bien acogida como esperaban sus impulsores y pronto buena parte de la opinión pública se mostró reacia a financiar el museo, ya que, en opinión de muchos, la fundación neoyorquina era la más beneficiada, mientras que los costes y los riesgos debía asumirlos la ciudad.

Tras gastar casi 2,5 millones de euros en un estudio de viabilidad y un concurso arquitectónico, el ayuntamiento de la capital enterró finalmente el proyecto en noviembre de 2016, al ser rechazado en la votación decisiva del pleno por 53 votos contra 32.

Ahora Helsinki ha copiado la propuesta de la Fundación Guggenheim de construir un nuevo museo de diseño y arquitectura en pleno centro de la ciudad, pero esta vez se trata de uno público, sin la marca ni los condicionantes económicos de la franquicia neoyorquina.