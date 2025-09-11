Hungría dice que el fallo del TJUE no afecta a proyecto de reactores financiados por Rusia

"Como el tribunal no ha calificado de ilegales ni el sistema de ayudas estatales ni el procedimiento de contratación pública aplicado, no existe ningún obstáculo jurídico para que la inversión en Paks continúe según lo previsto", afirmó este jueves el ministro de Asuntos Europeos, János Bóka.

Bóka subrayó ante la prensa que la decisión de hoy del TJUE solo ha señalado que la Comisión "no ha investigado si la inversión se atiene a las normas (comunitarias) de contratación pública".

"Se prestará toda la ayuda necesaria a la Comisión Europea para que pueda adoptar una nueva decisión que, según el tribunal, se atenga a las normas" de la Unión Europea (UE), agregó el ministro.

El TJUE anuló hoy la decisión de la CE por la que aprobó las ayudas públicas que concedió Hungría para la construcción de dos reactores nucleares de su única planta nuclear de Paks porque no comprobó suficientemente si la cesión que hizo a Rusia era conforme al derecho comunitario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán anunció en 2014 la firma de un acuerdo con la estatal rusa Rosatom sobre la construcción de los reactores, con un préstamo ruso de 12.500 millones de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La planta de Paks, que genera más de la mitad de la energía eléctrica producida en el país, cuenta actualmente con cuatro reactores que tienen permisos de funcionamiento hasta entre 2032 y 2037.

La CE aprobó en 2017 el apoyo a la inversión que el Estado húngaro quería conceder al proyecto.

El Estado austríaco impugnó la decisión de la Comisión Europea ante la justicia europea y el TJUE le dio hoy la razón.

Esta sentencia señaló que la CE no debía haberse limitado a comprobar si el dinero que concedió Hungría se ajustaba a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, sino que también tendría que haber analizado si la adjudicación a Rusia respetaba el derecho de la UE relativo a la contratación pública.

De cualquier forma, el director del programa energético del Instituto de Política Energética Energiaklub, András Perger, señaló hoy tras la sentencia, que la situación actual genera "un nuevo retraso y aumenta la incertidumbre" respecto al proyecto.

El especialista subrayó que ahora las políticas energéticas de Hungría se deberían centrar "en el desarrollo de la energía eólica y otras energías renovables, en la ampliación de las capacidades de almacenamiento y en inversiones en ahorro y eficiencia energética".

Según los planes originales los dos reactores deberían quedar operativos en 2025, pero la fecha se ha pospuesto varias veces, actualmente se prevé para los primeros años de la siguiente década.