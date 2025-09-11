Hutíes reivindican un ataque contra el aeropuerto meridional israelí de Ramón

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que habían lanzado "una operación militar de alta calidad con tres drones", dos de los cuales atacaron el aeropuerto de Ramón, mientras que el tercero se dirigió contra un objetivo en la región del Néguev, hacia donde lanzaron también un misil hipersónico tipo 'Palestine 2'.

"La operación logró sus objetivos con éxito", afirmó Sarea, quien agregó que estos ataques "provocaron que millones de grupos de sionistas usurpadores huyeran a refugios".

Este comunicado se emite después de que el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, afirmara que, tras los bombardeos israelíes contra el país árabe que en la víspera mataron a al menos 36 personas, estos ataques "fortalecen la determinación y la firmeza" del movimiento armado.

Según el Ministerio yemení de Salud controlado por los rebeldes hutíes, en la jornada de ayer murieron 36 personas y otras 131 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy