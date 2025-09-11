Incautan en Panamá 400 kilos de droga y aprehenden a una persona

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La fiscalía antidrogas y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá incautaron 400 paquetes de estupefacientes y arrestaron a una persona por su presunta vinculación con la sustancia ilícita, dijo este miércoles una fuente oficial.