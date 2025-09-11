Investigan la desaparición de un chef mexicano en Panamá que trabaja en cadena hotelera

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó este jueves que investiga la desaparición del ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, que laboraba como chef en una cadena hotelera en una zona turística y costera del país centroamericano.